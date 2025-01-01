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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846 A
Средняя цена1700 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1846 A
Средняя цена360 $
Продажи
06
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