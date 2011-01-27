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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 талера 1846 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 талера 1846 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,650

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 талера
  • Год1846
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
824 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
ПродавецMarciniak
Дата13 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Möller - 6 ноября 2017
ПродавецMöller
Дата6 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе WAG - 9 июля 2017
ПродавецWAG
Дата9 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 7 октября 2014
ПродавецKünker
Дата7 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе CNG - 14 мая 2014
ПродавецCNG
Дата14 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе HIRSCH - 9 мая 2014
ПродавецHIRSCH
Дата9 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 12 марта 2014
ПродавецKünker
Дата12 марта 2014
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьAU
Цена
******
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1846 A на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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