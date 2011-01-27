Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
2 талера 1846 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,650
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал2 талера
- Год1846
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
Где продать?
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