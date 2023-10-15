flag
Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 серебряный грош 1846 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1846 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1846 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC62,373

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1846
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 875 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1846 A на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьXF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1846 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
920 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1846 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1846 A на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ШлейцКаталог монет Генриха LXIIМонеты Рейсс-Шлейц 1846 годаВсе рейсские монетырейсские серебряные монетырейсские монеты номиналом 1 серебряный грошНумизматические аукционы