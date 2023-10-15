Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 серебряный грош 1846 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр18,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC62,373
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1 серебряный грош
- Год1846
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 875 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
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