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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1816 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1816 S
Средняя цена510 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1816
Средняя цена480 $
Продажи
04
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