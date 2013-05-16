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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Грош 1816 года S (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)

Аверс монеты - Грош 1816 года S - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XLIIРеверс монеты - Грош 1816 года S - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XLII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,76 гр
  • Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих XLII
  • НоминалГрош
  • Год1816
  • ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1816 года со знаком S. Это серебряная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 3240 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Рейсс-Шлейц Грош 1816 S на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1816 S на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьXF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1816 S на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1816 S на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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