Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Грош 1816 года S (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,76 гр
- Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XLII
- НоминалГрош
- Год1816
- ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1816 года со знаком S. Это серебряная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 3240 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Где продать?
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