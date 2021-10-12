Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1816 года (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр23,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC75,600
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XLII
- Номинал3 пфеннига
- Год1816
- ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1816 года. Это медная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 7200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Где продать?
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