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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Медные монеты 3 пфеннига Генриха XLII - Рейсс-Шлейц

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3 пфеннига 1815-1816

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
181575,60007181675,60004
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