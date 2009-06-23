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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1815 года (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1815 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XLIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1815 года - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XLII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр23,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC75,600

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих XLII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1815
  • ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1815 года. Это медная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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