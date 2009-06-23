Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1815 года (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр23,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC75,600
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XLII
- Номинал3 пфеннига
- Год1815
- ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1815 года. Это медная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.
Сохранность
Где продать?
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