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Рейсс-Шлейц
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1807-1868
Генрих LIV
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Монеты Рейсс-Шлейц 1815 года
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Грош 1815
Средняя цена
700 $
Продажи
0
10
Медные монеты
3 пфеннига 1815
Средняя цена
190 $
Продажи
0
7
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