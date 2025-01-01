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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1815 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1815
Средняя цена700 $
Продажи
010

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1815
Средняя цена190 $
Продажи
07
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