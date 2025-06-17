Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Грош 1815 года (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,76 гр
- Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XLII
- НоминалГрош
- Год1815
- ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1815 года. Это серебряная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1000 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
Где продать?
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