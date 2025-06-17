flag
Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Грош 1815 года (Рейсс-Шлейц, Генрих XLII)

Аверс монеты - Грош 1815 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XLIIРеверс монеты - Грош 1815 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XLII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,76 гр
  • Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих XLII
  • НоминалГрош
  • Год1815
  • ПравительГенрих XLII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1815 года. Это серебряная монета периода Генриха XLII. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1000 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
830 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Künker - 4 декабря 2019
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Sonntag - 28 ноября 2017
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Грош 1815 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Грош 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ШлейцКаталог монет Генриха XLIIМонеты Рейсс-Шлейц 1815 годаВсе рейсские монетырейсские серебряные монетырейсские монеты номиналом ГрошНумизматические аукционы