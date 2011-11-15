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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 гелер 1817 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 гелер 1817 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 гелер 1817 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,61 - 1 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC40,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 гелер
  • Год1817
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 гелер 1817 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 гелер 1817 на аукционе WAG - 7 ноября 2021
ПродавецWAG
Дата7 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Рейсс-Грейц 1 гелер 1817 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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