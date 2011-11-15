Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 гелер 1817 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,61 - 1 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC40,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал1 гелер
- Год1817
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 гелер 1817 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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