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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1817 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1817
Средняя цена100 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1817
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 гелер 1817
Средняя цена110 $
Продажи
02
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