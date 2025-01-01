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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты 1 гелер Генриха XIX - Рейсс-Грейц

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1 гелер 1817-1819

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
181740,00002181948,00001
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