Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 гелер 1819 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,61 - 1 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC48,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал1 гелер
- Год1819
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 гелер 1819 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2017.
Сохранность
Где продать?
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