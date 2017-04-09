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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 гелер 1819 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 гелер 1819 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 гелер 1819 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,61 - 1 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 гелер
  • Год1819
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 гелер 1819 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 гелер 1819 на аукционе WAG - 9 апреля 2017
ПродавецWAG
Дата9 апреля 2017
СохранностьVF
Цена
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