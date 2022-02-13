Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1/3 талера 1809 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес7,016 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,500
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал1/3 талера
- Год1809
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1003 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 975 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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