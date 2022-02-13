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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1/3 талера 1809 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1/3 талера 1809 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1/3 талера 1809 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес7,016 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,500

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1/3 талера
  • Год1809
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1003 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 975 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
933 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Höhn - 13 сентября 2018
ПродавецHöhn
Дата13 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Möller - 19 апреля 2016
ПродавецMöller
Дата19 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьVF
Цена
******
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Münzen & Medaillen - 19 октября 2007
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата19 октября 2007
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьVF
Цена
******
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Heritage - 10 января 2005
Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Heritage - 10 января 2005
ПродавецHeritage
Дата10 января 2005
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Künker - 18 июня 2003
ПродавецKünker
Дата18 июня 2003
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1/3 талера 1809 L на аукционе Künker - 15 июня 1999
ПродавецKünker
Дата15 июня 1999
СохранностьXF
Цена
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