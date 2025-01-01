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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Серебряные монеты 1/3 талера Генриха XIII - Рейсс-Грейц

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1/3 талера 1809

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1809L1,500020
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