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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1809 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1809 L
Средняя цена450 $
Продажи
020
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