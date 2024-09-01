Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2522 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Где продать?
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