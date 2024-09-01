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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1862 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2522 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Russiancoin (6)
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1862 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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