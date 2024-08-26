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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1846 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1846 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1846 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Russiancoin за 450 RUB. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1846 D на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1846 D на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1846 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1846 D на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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