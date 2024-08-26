2 пфеннига 1846 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Russiancoin за 450 RUB. Торги состоялись 27 января 2022.

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