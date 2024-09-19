4 пфеннига 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2015.

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