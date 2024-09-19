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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2015.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Пруссия 4 пфеннига 1840 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Пруссия 4 пфеннига 1840 A на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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