4 пфеннига 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

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