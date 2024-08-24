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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1836 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1836 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1836
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 пфеннига 1836 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Пруссия 4 пфеннига 1836 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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