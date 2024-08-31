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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1832 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1832 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1832 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1832 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2003.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Пруссия 4 пфеннига 1832 D на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 580 RUB
Пруссия 4 пфеннига 1832 D на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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