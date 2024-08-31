3 пфеннига 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1835 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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