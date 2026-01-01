flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1705 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1705 Стрелковая клипа
Средняя цена1600 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
Талер без года (1705) Орден Белого орла
Средняя цена42000 $
Продажи
010
Категория
Год
Поиск