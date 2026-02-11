Талер без года (1705) "Орден Белого орла" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного талер без года (1705) "Орден Белого орла"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты талер без года (1705) "Орден Белого орла" составляет 42000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер без года (1705) "Орден Белого орла"? Информация о текущей стоимости польской монеты талер без года (1705) "Орден Белого орла" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.