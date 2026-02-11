Талер без года (1705) "Орден Белого орла" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес29,3 гр
- Диаметр46 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалТалер
- Годбез года (1705)
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер без года (1705) года "Орден Белого орла". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 190000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2012.
Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного талер без года (1705) "Орден Белого орла"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты талер без года (1705) "Орден Белого орла" составляет 42000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер без года (1705) "Орден Белого орла"?
Информация о текущей стоимости польской монеты талер без года (1705) "Орден Белого орла" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер без года (1705) "Орден Белого орла"?
Для продажи талер без года (1705) "Орден Белого орла" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.