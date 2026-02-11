flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Талер без года (1705) "Орден Белого орла" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер без года (1705) "Орден Белого орла" - цена золотой монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер без года (1705) "Орден Белого орла" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес29,3 гр
  • Диаметр46 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Годбез года (1705)
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:42000 USD
График аукционных продаж Талер без года (1705) "Орден Белого орла" - цена золотой монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер без года (1705) года "Орден Белого орла". Это золотая монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе NIEMCZYK - Dom Aukcyjny за 190000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2012.

Сохранность
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
27277 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
43961 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Künker - 18 июня 2018
ПродавецKünker
Дата18 июня 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Künker - 26 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе WCN - 26 ноября 2016
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе WCN - 26 ноября 2016
ПродавецWCN
Дата26 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Künker - 4 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата4 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Niemczyk - 21 октября 2012
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Niemczyk - 21 октября 2012
ПродавецNiemczyk
Дата21 октября 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Rauch - 8 декабря 2011
ПродавецRauch
Дата8 декабря 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Niemczyk - 23 октября 2010
Польша Талер без года (1705) "Орден Белого орла" на аукционе Niemczyk - 23 октября 2010
ПродавецNiemczyk
Дата23 октября 2010
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Августа II Сильного талер без года (1705) "Орден Белого орла"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты талер без года (1705) "Орден Белого орла" составляет 42000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер без года (1705) "Орден Белого орла"?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер без года (1705) "Орден Белого орла" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер без года (1705) "Орден Белого орла"?

Для продажи талер без года (1705) "Орден Белого орла" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1705 годаВсе польские монетыпольские золотые монетыпольские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы