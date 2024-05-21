flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Талер 1705 года "Стрелковая клипа" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1705 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1705 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес25,62 гр
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1705
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж Талер 1705 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1705 года "Стрелковая клипа". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 3125 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
1160 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 20 октября 2024
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 20 октября 2024
ПродавецPoznański Dom Aukcyjny
Дата20 октября 2024
СохранностьXF
Цена
1565 $
Цена в валюте аукциона 6200 PLN
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Solidus Numismatik - 21 мая 2024
ПродавецSolidus Numismatik
Дата21 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 17 ноября 2018
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 17 ноября 2018
ПродавецWCN
Дата17 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Niemczyk - 23 мая 2015
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Niemczyk - 23 мая 2015
ПродавецNiemczyk
Дата23 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Busso Peus - 31 октября 2014
ПродавецBusso Peus
Дата31 октября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьVF
Цена
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 14 ноября 2009
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 14 ноября 2009
ПродавецWCN
Дата14 ноября 2009
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1705 "Стрелковая клипа" на аукционе Gorny & Mosch - 15 октября 2008
ПродавецGorny & Mosch
Дата15 октября 2008
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1705 года "Стрелковая клипа"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1705 года "Стрелковая клипа" составляет 1600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1705 года "Стрелковая клипа"?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1705 года "Стрелковая клипа" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1705 года "Стрелковая клипа"?

Для продажи талер 1705 года "Стрелковая клипа" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1705 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы