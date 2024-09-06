Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1679
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8600 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
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- Wójcicki (2)
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность F
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Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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