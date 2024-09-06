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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1679
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8600 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
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  • Wójcicki (2)
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Janas - September 16, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Janas - September 16, 2017
Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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