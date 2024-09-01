Польша Период: 1506-2020 1506-2020
4 дуката 1692 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 14 гр
- Чистого золота (0,4438 oz) 13,804 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал 4 дуката
- Год 1692
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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