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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

4 дуката 1692 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - 4 дуката 1692 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - 4 дуката 1692 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Национальный музей в Варшаве (MNW)

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 14 гр
  • Чистого золота (0,4438 oz) 13,804 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1692
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1692 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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