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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 4 дуката Яна III Собеского - Польша

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4 дуката 1692

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1692 R8 0 0
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