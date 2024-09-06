5 злотых 1971 года MW WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1971 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2640 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4250 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

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