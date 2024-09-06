Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1971 года MW WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1971 года "Рыбак" со знаком MW WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2640 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4250 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (12)
- Wójcicki (12)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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