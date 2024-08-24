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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1972 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 10 злотых 1972 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1972 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1972 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1782 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1972 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1972 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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