Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1972 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1972 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1782 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (4)
- Karbownik (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (1)
- Rzeszowski DA (11)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (1)
- WCN (6)
- WDA - MiM (8)
- Wójcicki (5)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1972 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск