Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 шиллинг 1808 года "Данциг" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,98 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1808
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 шиллинг 1808 года "Данциг". Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (4)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
5091 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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