Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 шиллинг 1812 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1812
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1812 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1812 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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