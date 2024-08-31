1 шиллинг 1812 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1812 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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