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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 шиллинг 1812 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 шиллинг 1812 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 шиллинг 1812 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1812
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1812 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (11)
  • Wójcicki (12)
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 шиллинг 1812 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1812 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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