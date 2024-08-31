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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 шиллинг 1808 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 1 шиллинг 1808 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 шиллинг 1808 года M "Данциг" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1808
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1808 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7700 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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  • Wójcicki (1)
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
1273 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
1884 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе VL Nummus - September 9, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 9 сентября 2018
Сохранность VG
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1808 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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