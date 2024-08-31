Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 шиллинг 1808 года M "Данциг". Серебро (Польша, Вольный город Данциг)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1808
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1808 года "Данциг" со знаком M. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7700 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
1273 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
1884 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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