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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 шиллинг 1808 года M "Данциг". Медь (Польша, Вольный город Данциг)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 шиллинг 1808 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 шиллинг 1808 года M "Данциг" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1808
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1808 года "Данциг" со знаком M. Медь. Это медная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16550 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 шиллинг 1808 M "Данциг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1808 "Данциг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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