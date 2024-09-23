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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 шиллинг 1774 года S "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1774 года S "Для Галиции" - цена монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 1 шиллинг 1774 года S "Для Галиции" - цена монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,2 гр
  • Диаметр 17,8 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1774
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Смолник
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1774 года "Для Галиции" со знаком S. Это медная монета периода Австрийского правления. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (9)
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 шиллинг 1774 S "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1774 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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