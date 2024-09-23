Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 шиллинг 1774 года S "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,2 гр
- Диаметр 17,8 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Австрийское правление
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1774
- Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
- Монетный двор Смолник
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 шиллинг 1774 года "Для Галиции" со знаком S. Это медная монета периода Австрийского правления. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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