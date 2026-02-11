flag
2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес58 гр
  • Диаметр47 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2 талера
  • Год1733
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:4700 USD
График аукционных продаж 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
7435 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 25 мая 2025
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 25 мая 2025
ПродавецWójcicki
Дата25 мая 2025
СохранностьVF
Цена
3870 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Numimarket - 16 мая 2023
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Numimarket - 16 мая 2023
ПродавецNumimarket
Дата16 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 6 октября 2022
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Wójcicki - 6 октября 2022
ПродавецWójcicki
Дата6 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Künker - 21 июля 2021
ПродавецKünker
Дата21 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Niemczyk - 17 октября 2020
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Niemczyk - 17 октября 2020
ПродавецNiemczyk
Дата17 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе MARCINIAK - 13 февраля 2019
ПродавецMARCINIAK
Дата13 февраля 2019
СохранностьAU55 NGC
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе MARCINIAK - 12 февраля 2018
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе MARCINIAK - 12 февраля 2018
ПродавецMARCINIAK
Дата12 февраля 2018
СохранностьAU55 NGC
Цена
Польша 2 талера 1733 "На смерть Фридриха Августа I" на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьXF
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" составляет 4700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I"?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I"?

Для продажи 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

