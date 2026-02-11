2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес58 гр
- Диаметр47 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- Номинал2 талера
- Год1733
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" составляет 4700 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I"?
Информация о текущей стоимости польской монеты 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I"?
Для продажи 2 талера 1733 года "На смерть Фридриха Августа I" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.