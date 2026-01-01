flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Памятные монеты 2 талера Августа II Сильного - Польша

type-coin
2 талера 1733

На смерть Фридриха Августа I
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1733R4040
