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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1815 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1815 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1815 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1815 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 365 EUR. Торги состоялись 1 июля 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Перу 2 эскудо 1815 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Перу 2 эскудо 1815 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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