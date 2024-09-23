Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1812 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3516 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
1599 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 606 EUR
Где продать?
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