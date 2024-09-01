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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1819 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1819 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1819 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62314 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 9 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - May 9, 2019
Перу 1 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - May 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Перу 1 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - September 12, 2017
Перу 1 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Перу 1 эскудо 1819 JP на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Перу 1 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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