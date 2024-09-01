Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1819 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62314 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 9 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Heritage (2)
- Sedwick (1)
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Где продать?
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