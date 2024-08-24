Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1815 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1815 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8058 проданному на аукционе Cayón Subastas за 175 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2021.
Сохранность
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