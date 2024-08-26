Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1809 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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