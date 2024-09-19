Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1818 года L JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,873)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1818 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1400 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1476 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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