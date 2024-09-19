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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1818 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1818 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1818 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1818 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1400 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1476 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе CNG - May 29, 2019
Продавец CNG
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1/2 эскудо 1818 L JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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