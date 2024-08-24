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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1815 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1815 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1815 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1815 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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Перу 1/2 эскудо 1815 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Перу 1/2 эскудо 1815 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Перу 1/2 эскудо 1815 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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