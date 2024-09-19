Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1804 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 63378 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 18 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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