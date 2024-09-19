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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1804 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1804 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1804 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 63378 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1804 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Перу 1 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - March 19, 2020
Перу 1 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - March 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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