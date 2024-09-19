Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1791 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе Stack's Bowers за 805 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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