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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1791 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1791 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1791 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе Stack's Bowers за 805 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1791 IJ на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Перу 1 эскудо 1791 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 805 USD

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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