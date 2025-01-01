flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1865 B
Средняя цена100 $
Продажи
03

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 шварена 1865 B
Средняя цена9 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 шварен 1865 B
Средняя цена35 $
Продажи
02
Категория
Год
Поиск