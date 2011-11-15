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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1865 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1865 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1865 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC108,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1865
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1865 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1865 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 1 шварен 1865 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 1 шварен 1865 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

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